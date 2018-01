Anac faz leilão de slots do Aeroporto de Congonhas A Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) concluiu hoje o primeiro leilão de distribuição de horários de pousos e decolagens (slots), no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foram leiloados 28 lotes, distribuídos da seguinte forma às empresas: aquelas companhias que já operam naquele aeroporto receberam 80% dos slots disponíveis. A BRA e a OceanAir conseguiram três pares cada uma. A Gol, a Pantanal e a TAM obtiveram dois pares cada uma. Entre as empresas estreantes no Aeroporto de Congonhas foram contempladas a Total e a Air Minas, sendo cada uma com um par de slots. A Companhia Trip tentou conseguir algum slots, mas faltou oferta. Os 28 slots disponíveis não são os horários que já pertenciam à Varig, porque tanto os horários e rotas da Varig estão ainda sob judice e a Anac está impedida de redistribuir esses ativos. A conclusão desse leilão desta quarta-feira ocorrerá amanhã, com a apresentação de todos os documentos necessários pelas empresas contempladas. Após a homologação, as companhias terão 30 dias para ocupar os slots, sob pena de perdê-los se não o fizerem nesse prazo.