Anac não pretende mudar prazos para a Gol/Varig O presidente da Agência Nacional de Aviação (Anac), Milton Zuanazzi, não se mostrou disposto a ampliar o prazo para que a Gol retome as rotas internacionais da Varig. Logo após a compra da companhia aérea, a Gol informou publicamente que iria solicitar à Anac a ampliação do período para a retomada das freqüências internacionais em um ano. O prazo, que começou a contar em dezembro, termina em 18 de junho. ?Não se trata de flexibilizar as regras. A Anac é um órgão técnico e tem de seguir suas regras?, afirmou Zuanazzi. Segundo ele, a Gol não entrou com nenhuma solicitação de ampliação de prazo. ?A Anac só vai analisar o caso se a Gol entrar com o pedido.? As outras empresas aéreas, que têm interesse nas rotas internacionais que não estão sendo usadas pela Varig, já se manifestaram contra a prorrogação. Na semana passada, o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, reuniu-se com Zuanazzi para defender a licitação de todas as freqüências que a Varig não retomar até 18 de junho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.