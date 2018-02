Anac nega prorrogação de plano de emergência da Varig A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou comunicado no início desta noite para esclarecer que não prorrogou o plano de emergência da Varig até o dia 24 de agosto, conforme a companhia aérea informou na tarde de hoje. Segundo a nota, até às 18 horas de hoje a Anac não recebeu nenhum comunicado oficial da Varig solicitando a extensão do plano. Conforme a agência, serão mantidas "algumas ações de emergência para garantir o atendimento dos usuários da Varig". O plano de emergência era válido até o último dia 31. Ele foi estabelecido a partir do dia 21 de junho, quando a Varig comunicou à Anac que só faria 14 vôos domésticos e 11 internacionais. No entanto, desde o dia 26 de julho, a Varig só está operando 11 rotas, incluindo a ponte aérea Rio-São Paulo. Deste total, oito são no mercado interno e três no internacional.