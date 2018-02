Anac redistribuirá 28 vôos da Varig a partir de 16/10 A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) iniciará, a partir de 16 de outubro, a redistribuição de 28 vôos que a Varig operava no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Esperava-se que a reunião ocorrida hoje, com os diretores da Anac, concedesse a autorização para funcionamento jurídico da nova Varig, mas a agência informa que ainda faltam alguns documentos para que essa primeira etapa de certificação da companhia aérea possa ser concedida. Inicialmente, a Anac pretendia redistribuir 50 vôos que a Varig fazia em Congonhas, além de outras seis rotas que não pertenciam à empresa aérea. A Anac informa, no entanto, que decidiu reduzir o número de vôos pela metade por causa das obras de ampliação que ainda estão em curso em Congonhas. Segundo a Anac, a idéia é publicar um edital desses 28 vôos no máximo na próxima semana. A licitação pública deverá ocorrer 15 dias após a publicação. A data de 16 de outubro é a estimativa da agência para que esses vôos já estejam distribuídos.