Anac responsabiliza controladores da Varig por demora em homologação A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) responsabilizou hoje os controladores da nova Varig pela demora na homologação da empresa aérea. A afirmação foi feita pelo presidente da agência, Milton Zuanazzi, e pelo diretor Leur Lomanto. De acordo com eles, faltou agilidade na entrega de documentos para a expedição do Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo (Cheta). Como exemplo Zuanazzi citou que ontem a nova Varig entregou um documento apresentando uma empresa de manutenção de aviões cujo nome não foi revelado e que prestaria serviços para companhia em um determinado aeroporto do País, também não revelado, mas essa empresa de manutenção não está credenciada pela Anac. Em depoimento à CPI da Varig, o presidente da Anac estimou que o Cheta poderá ser expedido até o fim deste ano. O diretor Lomanto, por sua vez, chegou a mencionar o próximo mês como período provável para a homologação da nova Varig. A assessoria de imprensa da VarigLog, controladora da nova Varig, informou que não vai comentar o assunto. Investimento O presidente da CPI da Varig, deputado Paulo Ramos (PDT) revelou que os três sócios brasileiros que integram a controladora da VarigLog à Volo do Brasil investiram cada um US$ 6,2 milhões para a constituição da subsidiária. A Volo do Brasil também conta como acionista com o fundo americano de investimentos Matlin Paterson. De acordo com Ramos, os três investidores são Marco Antonio Audi, Marcos Hastel e Eduardo Gallo. O presidente da CPI também acrescentou que não foi apresentada à CPI a comprovação da origem do dinheiro desembolsado por esses investidores. Segundo ele, a CPI termina agora em dezembro mas, se houver necessidade, a comissão será reaberta em fevereiro. Caso os integrantes da CPI achem apropriado, será pedida a quebra de sigilo bancário dos três acionistas.