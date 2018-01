Anac: tráfego doméstico tem alta de 6,7% em novembro O mercado doméstico de aviação civil cresceu 6,7% em novembro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2005, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A TAM ampliou sua participação de mercado para 51,66%, contra 41,22% há um ano, e praticamente estável em relação a outubro (51,14%). A Gol, por sua vez, elevou sua fatia para 35,26% em novembro, ante 27,69% no mesmo mês do ano passado. Em outubro, a empresa detinha 35,19%. A Varig continuou perdendo passageiros para a concorrência. Sua parcela ficou em 5,08% em novembro, bem abaixo do mesmo mês do ano passado, quando detinha 23,59%. Em relação a outubro, a empresa manteve-se estável. A BRA reduziu sua fatia para 3,16% do mercado em novembro, ante 5,25% de igual mês de 2005. Ocupação O reflexo da crise dos aeroportos já se refletiu na taxa de ocupação das companhias aéreas. Segundo a Anac, o nível médio de ocupação dos vôos domésticos ficou em 67% em novembro, ante uma média de 71% registrada em outubro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve redução de 2 pontos porcentuais. A TAM manteve sua média de ocupação dos assentos em 68% em novembro em relação ao mesmo mês de 2005. Na comparação com outubro, houve queda de quatro pontos porcentuais. A Gol também registrou redução no indicador em novembro para 67%, ante 72% de novembro de 2005. Na comparação com outubro a baixa foi de 4 pontos porcentuais. A Varig registrou ocupação de 64%, ante média de 68% de novembro de 2005 e 66% de outubro. Internacional As operações das empresas brasileiras de aviação civil para o mercado internacional caíram 49,5% em novembro, em relação ao mesmo mês de 2005. A TAM ampliou sua participação de mercado para 61,21%, ante 21,23% registrada em igual período do ano passado e sobre os 58,16% de outubro e segue na liderança. Apesar da redução significativa em relação a novembro do ano passado, a Varig manteve a segunda colocação, com fatia de 17,14%, contra 73,30% apurada no mesmo mês de 2005. O número também é menor que o registrado em outubro, de 18,47%. A Gol também elevou sua fatia em novembro, para 13,23%, ante 2,71% registrada no mesmo mês do ano anterior, mas manteve-se praticamente estável sobre outubro, quando era de 13,06%. A participação da BRA cresceu em novembro, passando para 7,99%, ante 2,55% em igual intervalo do ano passado. O nível médio de ocupação dos vôos internacionais caiu para 67% em novembro, ante 74% registrado no mesmo mês de 2005. Na comparação com outubro, a queda foi de 4 pontos porcentuais. A TAM reduziu de 73% para 71% sua taxa de ocupação média na comparação entre novembro de 2006 e novembro de 2005. Em relação a outubro, a queda foi de 4 pontos porcentuais. A Varig manteve ocupação média de 59%, ante 74% de novembro de 2005 e 61% de outubro. A Gol também registrou redução no indicador, para 61%, ante 74% mantida no mesmo mês de 2005. Na comparação com outubro, a redução foi de três pontos porcentuais. A BRA, por sua vez, registrou ocupação de 76%, com ligeira queda em relação ao índice de 77% registrado no ano passado e em outubro.