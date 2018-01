Anac: tráfego internacional despenca 53,4% em outubro As operações das empresas brasileiras de aviação civil para o mercado internacional caíram 53,4% em outubro, em relação ao mesmo mês de 2005, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A TAM ampliou sua participação de mercado para 58,16%, ante 20,14% registrada em igual período do ano passado e registrou pequena redução em relação a setembro, quando detinha 59,99%, mas segue na liderança. Apesar da redução significativa em relação a outubro do ano passado, a Varig manteve a segunda colocação, com fatia de 18,47%, contra 75,37% apurada no mesmo mês de 2005. O número também é menor que o registrado em setembro, de 19,10%. A Gol também elevou sua fatia em outubro para 13,06%, ante 2,38% mantida no mesmo mês do ano anterior e sobre setembro, quando era de 12,75%. A participação da BRA cresceu em outubro, passando para 9,95%, ante 1,93% mantida no mesmo intervalo do ano passado. O nível médio de ocupação dos vôos internacionais caiu para 71% em outubro, ante 80% registrado no mesmo mês de 2005. Na comparação com setembro, a queda foi de cinco pontos porcentuais. A TAM reduziu de 80% para 75% sua taxa de ocupação média na comparação entre outubro de 2006 e outubro de 2005. Em relação a setembro, a queda foi de dois pontos porcentuais. A Varig manteve ocupação média de 61%, ante 81% de outubro de 2005 e 75% de setembro. A Gol também registrou redução no indicador para 64%, ante 74% mantida no mesmo mês de 2005. Na comparação com setembro, a redução foi de 8 pontos porcentuais. A BRA, por sua vez, registrou ocupação de 77%, com piora em relação ao índice de 85% registrado no ano passado e de 84% registrado em setembro.