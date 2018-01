Análise: Cobre e aço serão vilões do ano Assim como ocorreu em 2004, as cotações do cobre e aço deverão pressionar para cima os custos da construção civil nacional ao longo deste ano. No ano passado, o fraco desempenho do setor - a estimativa é de crescimento de apenas 1%, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) - ajudou a segurar os preços de produtos derivados desses metais no mercado doméstico. Para 2006, contudo, as apostas são de retomada das vendas internas de aços longos, crescimento de até 5,1% no produto interno da construção e conseqüente ampliação das margens para correção de preços dos insumos da indústria, acompanhando a elevação da cotação internacional das commodities. Conforme pesquisa do SindusCon-SP para cálculo do Custo Unitário Básico (CUB) paulista, o preço do tubo de cobre classe industrial com diâmetro de 15 milímetros recuou 0,64% ao longo do ano passado, ante reajuste de 62,91% apurado em 2004, a maior alta do ano dentre os itens pesquisados. O preço do aço CA 50 (vergalhão), por sua vez, registrou variação negativa de 2,85%, ante elevação de 42,2% nos 12 meses anteriores. Esse texto é um extrato da análise produzida pela Agência Estado. Para conhecer as projeções de aumento de custos de diversos insumos do setor de construção civil ou ter acesso a mais análises produzidas por especialistas da Agência Estado e por empresas parceiras, clique aqui http://www.ae.com.br/institucional/aes.htm .