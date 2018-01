Análise: Renda fixa tem boa perspectiva As aplicações a juros (fundos de renda fixa e DI) tiveram desempenho favorável em janeiro e continuarão muito favorecidas, mesmo considerando as pressões inflacionárias deste inicio de ano. A avaliação é do consultor de investimentos, Fábio Colombo. Para ele, os mercados acionários mundiais, incluído o Brasil, apresentaram altas muito fortes, nesses últimos dois meses e não será surpresa se ocorrerem importantes realizações nos próximos meses. Do lado cambial, o consultor estima que a tendência é de continua desvalorização do dólar. Se você quiser ler a íntegra da análise de Fábio Colombo sobre o comportamento do mercado financeiro em janeiro e suas projeções para fevereiro, clique em Palavra do Gestor, no menu à esquerda.