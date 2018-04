Analista do Itaú leva prêmio da Agência Estado A Agência Estado premiou ontem os vencedores do Ranking de Analistas e Corretoras de 2006. Criado em 1998, o levantamento avalia, anualmente, os especialistas e as instituições cujas recomendações proporcionaram melhor rentabilidade aos investidores. O estudo é elaborado pelo professor Antonio Zoratto Sanvicente, do Ibmec São Paulo, com exclusividade para a Agência Estado. O ranking do ano passado avaliou 58 profissionais, brasileiros e estrangeiros, de 12 instituições que acompanham o mercado acionário brasileiro. Renata Faber, da Itaú Corretora, ficou em primeiro lugar. Suas indicações de investimentos proporcionaram um retorno médio de 68,87% no ano passado. No mesmo período, o Ibovespa (principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo) teve alta de 32,93%. As recomendações de small caps - ações com pouca liquidez, de empresas com grande potencial de crescimento - garantiram a vitória de Renata. As melhores apostas da especialista em 2006 foram Marcopolo PN (113%), Indústrias Romi PN (112,5%) e WEG PN (108%). Logo atrás de Renata, ficaram: Sara Delfim, do Bear Stearns; Pedro Galdi, do ABN Amro Real; Luiz Otávio Broad, da Ágora; Jason Mollin, do Bear Stearns; Renato Onishi, do HSBC (ex-Fator); Ana Cristina Ibri, do Itaú (ex-Bradesco); José Cataldo, do ABN; e Márcio Kawassaki, da Fator. No Ranking de Corretoras, a vencedora foi a Bear Stearns, com rentabilidade média de 35,21% a partir das recomendações de seus analistas. O resultado foi obtido principalmente com as indicações positivas para as empresas brasileiras de infra-estrutura, como portos, aeroportos e estradas. Os profissionais receberam o prêmio Destaque AE Analistas 2006 durante almoço realizado ontem no Hotel Renaissance, em São Paulo. O evento também contou com a presença da presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais de São Paulo (Apimec-SP), Lucy Souza. "Apoiamos a iniciativa da Agência Estado de valorizar o trabalho do analista", disse. Representantes do mercado financeiro também destacaram a importância do prêmio. "O ranking de analistas da Agência Estado já virou tradição no mercado, sendo reconhecido como um item de valorização do profissional", afirmou Pedro Galdi, do ABN Amro Real. "A Agência Estado está de parabéns por essa iniciativa", disse Emy Mayo, do Bear Stearns no Brasil.