Analistas projetam aumento expressivo no lançamento de ações O mercado acionário brasileiro vive em 2006 o melhor momento de sua história. Em 9 de maio, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), o mais importante do País, atingiu a maior pontuação: 41.979 pontos. Mais do que isso, porém, o que chama a atenção é o lançamento de novas ações. Até o início deste mês, o volume de ofertas públicas primárias e secundárias registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) era recorde. Somava R$ 24,4 bilhões, ante R$ 11 bilhões em 2005, R$ 9,2 bilhões em 2004 e R$ 2,1 bilhões em 2003. São diversas as explicações para o boom atual. Passam pelo fim da inflação, pela melhora do ambiente regulatório, pela criação do Novo Mercado e pelo ciclo de internacionalização das empresas brasileiras. ?As condições nunca foram tão boas para o mercado deslanchar?, afirma o economista Carlos Antonio Rocca, um dos maiores especialistas do País em mercado de capitais. ?É um movimento que não tem nada a ver com os ciclos de alta vividos em alguns momentos de nossa história.? Como Rocca, outros especialistas não têm dúvidas de que esse movimento veio para ficar e deve se intensificar caso a economia brasileira cresça mais do que nos últimos anos e o governo continue trabalhando para reduzir o endividamento público. Do ponto de vista do crescimento, o mercado de ações pode ser uma importante fonte de recursos para a expansão de empresas. No que se refere à dívida pública, o raciocínio é simples: se o governo toma menos dinheiro emprestado na praça, sobram mais recursos para financiar o setor privado. Rocca escreveu um estudo em que projeta as perspectivas para o mercado de capitais nos próximos anos no Brasil. O trabalho considera que a relação dívida/Produto Interno Bruto (PIB) cairia dos atuais 50% para 40% em 2010. Nesse cenário, o total de títulos privados (ações, debêntures etc) na carteira de investidores institucionais (fundos de pensão e empresas de previdência privada) sairia dos atuais R$ 39,5 bilhões para R$ 457,5 bilhões em 2010. ?Mas a condicionante desse panorama é o ajuste fiscal?, frisa Rocca. Ainda que haja avanço nesse ponto, ele cita outros dois fatores que podem atrapalhar as projeções: a alta taxa de juros e o tamanho da economia informal, que impede empresas de abrir o capital por não se adequarem às regras do mercado. Professor da Fundação Dom Cabral e autor do livro Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências, José Paschoal Rossetti também acredita que as perspectivas para o mercado de capitais são positivas. ?O Brasil não consegue crescer hoje 5% ao ano por falta de investimentos, em especial na indústria de base. Isso abre oportunidades para o mercado de capitais.? No raciocínio dele, que parte do pressuposto de que as condições macroeconômicas permanecerão estáveis, o mercado de capitais pode suprir um volume importante de recursos para os setores que precisam de investimento. ?Grandes grupos empresariais têm nesse mercado uma fonte de capitalização.? José Guimarães Monforte, presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), concorda com a avaliação de Rossetti em relação à demanda por recursos por parte das empresas e acrescenta que o poupador também deve ter cada vez mais interesse no mercado acionário. ?Com o juro básico em queda, o investidor começa a pensar no custo de oportunidade.? O economista Roberto Teixeira da Costa, um dos precursores do setor e primeiro presidente da CVM, também vê razões para otimismo. ?O mercado está atendendo às finalidades para as quais foi criado: proporcionar liquidez para as pessoas que poupam e gerar recursos para as empresas crescerem.?