Anatel aprova licença de TV por satélite para Telefônica O conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Pedro Jaime Ziller anunciou hoje que a Anatel aprovou a concessão de uma licença nacional para que a Telefônica opere serviços de TV por assinatura via satélite (DTH). O pedido havia sido feito em maio do ano passado e, depois de passar por análise das áreas técnicas, foi aprovado hoje pelo conselho diretor. Ziller ainda está detalhando a decisão do conselho, mas disse que a Anatel sugeriu à empresa que inclua na sua grade de programação os canais da TV Câmara, TV Senado e TV Justiça, cuja obrigação é exigida apenas nos sistemas de TV a cabo. A empresa terá também que tornar disponível um canal educacional, gratuitamente, para todas as escolas públicas de ensino fundamental, médio e superior. As escolas terão apenas que arcar com o custo da instalação do equipamento.