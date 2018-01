Anatel aprova reestruturação societária da Telemar A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou hoje, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, a reestruturação societária do Grupo Telemar. A reestruturação será discutida na próxima segunda-feira, em assembléia geral dos acionistas do grupo. A reestruturação proposta pela empresa consiste na simplificação de sua estrutura societária, com a conversão das cinco classes de ações que estão hoje no mercado em um único papel, com direito a voto, de uma nova companhia, que será a Oi Participações. No ato que autorizou essa operação, a Anatel informou que os atos societários posteriores à reorganização societária terão de ser submetidos à aprovação da agência. A agência também determinou que seja enviada em até cinco dias úteis após a aprovação da reestruturação a relação de todos os acionistas, pessoa física ou jurídica, detentores de mais de 5% do capital social da nova empresa.