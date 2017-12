Anatel autoriza Iridium Satellite LLC a explorar satélites no País A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou, em ato publicado hoje no Diário Oficial, a Iridium Satellite LLC a explorar, no País, os satélites estrangeiros que constituem o Sistema Iridium. A autorização vale por dez anos, contados de hoje, data da publicação do Ato nº 59.536, assinado no último dia 11. A Iridium Satellite LLC, sediada no Estado de Delaware, nos Estados Unidos, terá como representante legal no Brasil a Iridium Serviços de Satélites S.A., empresa constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.