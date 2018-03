Anatel concede à Star One licença para explorar satélite A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou hoje, no Diário Oficial da União, ato em que concede à Star One licença para exploração de satélite brasileiro. A empresa participou de licitação, organizada pela Anatel, e arrematou, por R$ 6,1 milhões, uma das três licenças colocadas à venda. A Star One já opera quatro satélites brasileiros de comunicações e, com essa nova licença, ocupará a posição 75º W. A licença dará direito de operação por 15 anos. Com este ato, a Anatel poderá dar prosseguimento à venda de duas outras licenças. Participam da licitação, além da Star One, as empresas Loral Sky Net e Hispamar. O preço mínimo da licença, definido pela Agência, é de R$ 1,57 milhão. Esses satélites poderão ser usados, por exemplo, para transporte de sinais de telecomunicações, como telefonia, comunicação de dados e televisão.