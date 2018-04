Anatel confirma recebimento da proposta da Telecom Italia sobre BrT A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou hoje que recebeu a proposta da Telecom Italia de transferir para um fundo "trust" a sua participação na Brasil Telecom. O processo já está sob análise das superintendências de Serviços Privados e de Serviços Públicos da Agência e depois seguirá para apreciação do conselho diretor. A assessoria de imprensa da Anatel não soube informar quanto tempo os técnicos e os conselheiros da agência levarão para decidir se aceitam ou não a proposta da Telecom Italia. Ontem, a TIM Participações divulgou comunicado em que informa sua pretensão de transferir para este fundo 38% das ações da Solpart, que é controladora da Brasil Telecom. O gestor do "trust" será o Credit Suisse. A transferência das ações é o primeiro passo da empresa italiana para resolver o problema da sobreposição de licenças da TIM e da BrT GSM, cujo prazo termina no dia 28 deste mês. A legislação proíbe que uma empresa controle duas operadoras que prestam o mesmo serviço em uma mesma área geográfica. A Telecom Italia é controladora direta da TIM e também detêm o controle da BrT GSM por meio da Brasil Telecom. As duas operadoras de telefonia móvel atuam nas Regiões Sul, Centro-Oeste e parte da Região Norte.