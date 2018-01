Anatel: Edital de licitação para 1,9 GHz deve sair em janeiro A Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel) espera publicar em janeiro o edital de licitação para as faixas da freqüências de 1,9 GHz, mais as sobras de 1,8 GHz e de 850 MHz. A agência optou por vender juntas essas licenças, mas antes da concorrência para as freqüências destinadas à 3ª Geração. O superintendente de serviços privados do órgão regulador, Jarbas Valente, afirmou que a idéia é colocar a minuta desse edital em consulta pública após aprovação do conselho diretor, o que deve ocorrer nas próximas semanas. A expectativa é que os envelopes com as propostas possam ser abertos em março de 2007. De acordo com Valente, a consulta deve durar de 10 a 15 dias. O objetivo dessa licitação é permitir cobertura nacional às operadoras que não possuem. Ele exemplificou com a Vivo e a Claro, bem como menores como a Telemig Celular. A Vivo tem interesse em duas faixas de 10 MHz no espectro de 1,9GHz para ter operações próprias em Minas Gerais e nos seis Estados do Nordeste, onde a companhia sequer pode oferecer roaming digital. A freqüência que a Vivo pretende utilizar estava, até o final do ano passado, destinada para a telefonia fixa sem fio (WLL, na sigla em inglês). De posse desse espectro, a Vivo poderá se tornar uma empresa nacional, a exemplo do que já é apenas a TIM Brasil. A Claro também não detém cobertura de todo o País, pois não atende a Região Norte.