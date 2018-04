Anatel oficializa Unicel como 4ª operadora celular em SP A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) oficializou ontem, por decisão do conselho diretor, a empresa Unicel como a quarta operadora celular na região metropolitana de São Paulo. A informação foi dada hoje pelo conselheiro Pedro Jaime Ziller, que está no Senado para acompanhar a sabatina do procurador-geral Antônio Bedran, indicado pelo governo para assumir uma vaga no conselho diretor do órgão regulador. A Unicel venceu uma licitação feita pelo governo, em fevereiro, e adquiriu a licença de telefonia celular por R$ 93 milhões. Desde então, a agência estava analisando os documentos técnicos apresentados pela companhia e, ontem, decidiu homologar o resultado da concorrência. Esta licença, no entanto, é fruto de uma disputa judicial. A Anatel iniciou a venda da autorização em fevereiro de 2006, quando somente a Unicel apareceu como concorrente. Na época, a empresa não depositou a quantia necessária exigida como garantia no processo e, com isso, a Anatel decidiu cancelar a licitação. A Unicel recorreu então à Justiça e obteve uma liminar - que ainda está em vigor - obrigando a agência a retomar a licitação e aceitar que ela depositasse a quantia restante relativa às garantias. O conselheiro Ziller disse que a decisão da Anatel de homologar a Unicel como vencedora foi tomada com base na liminar atual e que, se a Justiça tomar uma decisão de mérito diferente disso, o governo terá de acatar. Se o entendimento do judiciário for, por exemplo, de que a licitação não poderia ser retomada, a Unicel corre o risco de não poder operar. Ziller lembra, no entanto, que a Anatel já havia tentado vender essa licença várias vezes, sem que houvesse interessados. Ele avalia que a entrada de uma quarta operadora no mercado de São Paulo seria benéfica para o consumidor.