Anatel pode autorizar Unicel a operar em São Paulo A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) poderá, na próxima segunda-feira, oficializar a Unicel como a quarta operadora de telefonia celular da região metropolitana de São Paulo, hoje atendida pela Vivo, Claro e TIM. A Unicel venceu em fevereiro uma licitação promovida pela agência e o processo de homologação da licitação está na pauta da reunião do conselho diretor da Anatel, marcada para segunda-feira. A Unicel foi a única empresa a concorrer à licença e ofereceu R$ 93,8 milhões pela autorização. Depois do leilão, a Anatel iniciou o processo de análise dos documentos de habilitação apresentados pela companhia. No dia do leilão, o representante da Unicel, Edward Jordan, disse que a empresa pretendia entrar no mercado oferecendo preços 40% mais baratos que a concorrência. A Unicel, segundo Jordan, tem apoio de investidores americanos (pessoas físicas e fundos de investimentos) e pretende aplicar US$ 150 milhões na fase de implantação e de início da operação.