Anatel pode decidir na 4ª feira sobre compra da Way TV pela Telemar Depois de decidir, na semana passada, conceder uma licença para a Telefônica operar serviço de TV por assinatura via satélite, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deverá, nesta semana, tomar uma decisão sobre a compra da operadora mineira de TV a cabo Way TV pela Telemar. O assunto está na pauta da reunião semanal do conselho diretor da Anatel, que ocorrerá na quarta-feira. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, em Brasília, deu prazo de dez dias, a partir da notificação, para que a Anatel decida sobre o pedido de anuência prévia para a compra da Way TV. O processo está com o conselheiro Pedro Jaime Ziller, que também foi o relator do pedido licença da Telefônica. O pedido da Telemar foi feito em agosto do ano passado. A empresa comprou a Way TV em junho de 2006, por R$ 132 milhões.