Anbid: emissões de ações somam R$ 30,5 bi até dia 15 O volume de emissões de ações no mercado brasileiro atingiu R$ 30,5 bilhões este ano até 15 de dezembro, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). O total representa um crescimento de 115% em relação ao registrado no ano passado. Do total de emissões, R$ 16,6 bilhões foram ofertas primárias e os demais R$ 13,8 bilhões representaram operações secundárias. No total, foram realizadas 34 distribuições primárias e 35 secundárias. Destas, 26 foram ofertas iniciais de ações (IPOs), destacou o vice-presidente da Anbid, Luiz Fernando Resende, em entrevista à imprensa. No mercado de renda fixa, o volume acumulado no ano até dia 15 é R$ 80,2 bilhões, o que significa um aumento de 46% na comparação com o de 2005. Segundo a Anbid, a maior parte deste valor (R$ 63,6 bilhões) é referente a emissões de dívidas de longo prazo em papéis como debêntures. Resende acredita que este número será superado em 2007. A expectativa não é a mesma em relação às emissões externas, cuja captação atingiu US$ 19,5 bilhões em 2006, com queda de 16,15% ante a do ano passado. O executivo estima que esse valor deve se manter em patamar semelhante ou apresentar pequena redução no próximo ano em razão das melhores condições de liquidez do mercado brasileiro, com a trajetória de queda da taxa básica de juros. "No entanto, esse quadro pode se reverter caso o movimento de investimentos de empresas brasileiras no exterior se intensifique", observou.