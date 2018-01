Anbid projeta 30 aberturas de capital em 2007 A Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) projeta pelo menos 30 novas operações de abertura de capital em 2007. Segundo o vice-presidente da entidade, Luiz Fernando Resende, a projeção leva em conta as nove ofertas em análise atualmente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "Com base no nosso acompanhamento, o mercado brasileiro certamente terá pelo menos mais 21 operações", calculou. Segundo Resende, as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) deverão se concentrar mais uma vez no setor de construção civil. "O segmento, que já tem a maior quantidade de empresas representadas na Bolsa, deve aumentar esta vantagem", afirmou. Ele também acredita em uma demanda maior das empresas do agronegócio em 2007. O executivo destacou ainda a elevada participação do investidor estrangeiro nas ofertas de ações, de 75% em média. No entanto, o presidente da Anbid, Alfredo Setúbal, espera uma alocação maior no mercado local das novas operações em conseqüência do interesse dos fundos de investimento e dos fundos de pensão. Pelas estimativas da Anbid, a participação de renda variável na carteira dos fundos, atualmente em 14%, deverá dobrar.