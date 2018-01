Anbid veta fundo de aplicação automática para varejo A Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) decidiu vetar a participação do investidor de varejo nos chamados fundos de aplicação automática - que fazem resgates e créditos diários na conta corrente ou conta investimento dos clientes dos bancos, a fim de que os recursos obtenham uma remuneração. A comissão de auto-regulação da associação concluiu que a maior parte do público desconhece a relação entre risco e retorno desse tipo de produto, segundo o superintendente da Anbid, Luiz Kaufman. "Além do baixo rendimento e dos custos envolvidos, os fundos automáticos não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC)", esclareceu. Kaufman afirmou que a decisão de restringir esse investimento ocorreu após uma consulta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estaria insatisfeita pelo fato de os fundos automáticos não possuírem o mesmo tratamento dos demais acompanhados pela associação. Para atender a autarquia, essas carteiras passaram a contar com uma classificação própria e deverão fazer a divulgação diária de cota, patrimônio e rentabilidade, além de serem incluídas em todos os canais de divulgação dos portfólios administrados por cada instituição. Todos os fundos automáticos deverão ser enquadrados dentro da categoria curto prazo. O prospecto também será obrigatório, e deve conter aviso específico com o seguinte teor: "Este fundo possui aplicação automática de recursos oriundos de conta corrente. Ao admitir a transferência de recursos da conta corrente para o fundo, o investidor renuncia às garantias oferecidas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC)." Kaufman estima que as instituições devem se enquadrar às novas regras em uma ou duas semanas, prazo em que a associação espera ter números sobre o total de recursos aplicados nos fundos. "Deve ser um valor pequeno, agora concentrado em pessoas jurídicas, Estados e municípios ou investidores qualificados." A medida não impede que os bancos ofereçam aos clientes outras formas de vincular os recursos da conta corrente a investimentos, como já ocorre, por exemplo, com a poupança, observou o superintendente da Anbid.