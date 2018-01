Aneel abre audiência sobre centralização da Câmara de Comercialização A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) iniciou audiência pública para receber sugestões dos agentes do setor elétrico sobre sua proposta de centralizar na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) a apuração e a liquidação financeira das operações de troca de energia entre as distribuidoras realizadas após o processamento no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD). A audiência pública vai até o dia 15 de dezembro. Os interessados em contribuir podem mandar suas sugestões à Aneel pelo e-mail ap017_2006@aneel.gov.br. O MCSD é o instrumento legal que permite a uma distribuidora que esteja com sobra de energia contratada ceder essa energia a outra empresa que esteja na situação oposta, ou seja, necessitando complementar a energia que tem disponível para atender seu mercado consumidor.