Aneel adia para janeiro exclusão de térmicas do cálculo de energia A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu hoje adiar para janeiro de 2007 a aplicação da resolução aprovada na terça-feira que excluiu do planejamento do setor elétrico a energia gerada por usinas termelétricas que não estão operando a plena carga por falta de gás natural. O adiamento foi decidido para que, antes, em dezembro, possa ser realizado o teste - determinado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - de verificação da disponibilidade de gás natural nas termelétricas do País. A Aneel decidiu também que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), encarregado do teste, deverá fornecer à agência informes diários com resultados parciais da checagem. Além disso, o ONS terá 48 horas, após o término do teste, para informar à Aneel o resultado final do levantamento de disponibilidade de gás. Na reunião de hoje, o diretor-geral da Aneel, Jerson Kelman, recomendou que o teste seja feito simultaneamente em todas as térmicas do País e que não tenha duração inferior a duas semanas. A Petrobras informou à Aneel que, durante os meses de agosto e setembro, quando foi verificado o problema da falta de gás, o fornecimento do combustível havia sido comprometido por problemas conjunturais. A estatal informou ainda à agência que o suprimento seria normalizado até 10 de dezembro.