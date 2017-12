Aneel aprova compra da Light pela Rio Minas Energia A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje a operação de venda do controle do grupo Light da francesa EDF Internacional para o consórcio Rio Minas e Energia Participações (RME). A venda foi anunciada no dia 28 de março passado. Pelo novo desenho societário, a RME será controlada pelas empresas Andrade Gutierrez, Cemig Luce Brasil Fundo de Investimento e Participações e Pactual Energia, cada um com 25% do capital do consórcio que passou a controlar a Light.