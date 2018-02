Aneel aprova reajuste médio de 7,91% para a Ceal A Agência Nacional da Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje o reajuste médio de 7,91% nas tarifas da Companhia Energética de Alagoas (Ceal). O reajuste será diferenciado, e vai variar de acordo com o tipo de consumidor. Assim, para os clientes residenciais da empresa, o aumento será de 7,57%, enquanto para as indústrias, será de 3,65%. O reajuste médio concedido pela Aneel de 7,91% foi inferior aos 9,14% pleiteados pela companhia. As novas tarifas começarão a valer na segunda-feira, dia 28. A Ceal abastece 714,5 mil unidades de consumo em 110 municípios do estado de Alagoas.