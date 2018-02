Aneel aprova redução média de 1,59% nas tarifas da CEB A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje uma redução média de 1,59% nas receitas tarifárias da Companhia Energética de Brasília (CEB). Na prática, os consumidores terão reduções diferentes. Para os clientes de baixa tensão, como as residências, as tarifas cairão 7,63%, a partir de sábado (26) e, para os de unidades de alta tensão, como as indústrias, as tarifas cairão 2,05%. A CEB havia pedido à Aneel um reajuste médio de suas receitas tarifárias de 2,65%. A companhia fornece energia a 734,4 mil unidades de consumo no Distrito Federal.