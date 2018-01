Aneel aprova reestruturação societária da usina Serra do Facão A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, por meio de resolução publicada hoje no Diário Oficial da União, a reestruturação societária da concessão da usina hidrelétrica de Serra do Facão, em Goiás. A mudança na estrutura societária da usina foi dividida em três etapas. Na primeira, as participações da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), de 16,9%, da Votorantim Cimentos (18%) e da Companhia de Cimento Itambé (4,5%) foram transferidas para uma holding batizada de Serra do Facão Participações. Em uma segunda etapa, a Alcoa Alumínio transfere parte de sua participação de 50,4% na usina para a Serra do Facão Participações (para a qual repassará 10%) e para a Camargo Corrêa Energia (outros 5,46%). Com essas operações, a Serra do Facão Participações passará a ter 49,47% da usina, a fatia da Alcoa ficará em 34,97%, a DME Energética terá 10% e a Camargo Corrêa Energia, 5,46%. Na última etapa da reestruturação, as quatro sócias agruparão suas participações em uma holding chamada România Participações, que terá o controle da usina. A usina de Serra do Facão deverá ter, quando concluída, capacidade para gerar 212 megawatts (MW).