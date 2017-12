Aneel aprova venda da CTEEP para a colombiana ISA A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje a transferência de controle da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) do governo do Estado de São Paulo para a colombiana ISA. A empresa arrematou o controle da Cteep no último dia 28 de junho em leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Com o aval da Aneel, já pode ser realizada a liquidação financeira da operação.