Aneel aprova venda de controle da Elektro para a Ashmore A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje a operação de venda do controle indireto da distribuidora paulista Elektro pelo grupo americano Enron, para a Ashmore Energy International. A operação havia sido anunciada por meio da fato relevante ao mercado, publicado em maio, pela Elektro, no qual a empresa informava que a Enron (envolvida num dos maiores escândalos de fraude contábil) venderia para a Ashmore o controle da Prisma Energy International, holding criada pela Enron, que detinha o controle da Elektro. Esta é a primeira reunião da Aneel com o seu quadro completo de diretores, desde maio de 2005.