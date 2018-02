Aneel autoriza operação comercial de 2ª turbina de usina da Cemig A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o início da operação comercial da segunda turbina da usina hidrelétrica de Irapé, usina da Cemig localizada no rio Jequitinhonha, em Minas Gerais, entre os municípios de Berilo e Grão Mogol. A autorização foi dada em despacho publicado hoje no Diário Oficial da União e vale retroativamente a sábado. A exemplo da primeira turbina, já em operação desde meados do mês passado, a segunda máquina de Irapé tem 120 megawatts (MW) de potência. A estimativa da Aneel é de que até o fim de agosto a capacidade total de geração da usina deverá chegar a 360 MW, com a entrada em operação da terceira turbina.