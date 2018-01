Aneel autoriza operação de hidrelétrica Peixe Angical em TO A Energias do Brasil anuncia que a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou hoje despacho autorizando a entrada em operação comercial do primeiro conjunto gerador do aproveitamento hidrelétrico (AHE) Peixe Angical, localizada no Estado de Tocantins. Permanece inalterado o cronograma de início de operação dos demais conjuntos geradores de Peixe Angical, fixado em julho deste ano para a segunda turbina e outubro para a terceira e última turbina. Peixe Angical é o principal projeto de expansão em curso da Energias do Brasil na área de geração, com 452 megawatts de capacidade instalada, e, em conjunto com a PCH (pequena central hidrelétrica) São João e a quarta máquina da usina de Mascarenhas (ambos empreendimentos no estado do Espírito Santo) irá duplicar, até o final de 2006, para 1.043 MW a capacidade de geração do grupo.