Aneel autoriza reajuste de tarifas da Light A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje um reajuste médio de 11,69% nas tarifas da distribuidora fluminense Light. Esse porcentual é o que vai impactar na receita da empresa, com a venda de energia. Para os consumidores residenciais da empresa, haverá um desconto de 3,99% nas contas de luz, enquanto as indústrias abastecidas pela Light terão de pagar 7,35% a mais pela energia que consomem. Segundo técnicos da Aneel, a diferença entre as tarifas de clientes residenciais e industriais deve-se ao realinhamento de preços que vem sendo feito pela Agência para retirar os subsídios que até 2003 eram pagos pelos consumidores residenciais para as indústrias. As novas tarifas começarão a vigorar amanhã. A light distribui energia para 3,790 milhões de unidades de consumo em 29 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital do Estado.