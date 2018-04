Aneel autoriza reajuste em Boa Vista e redução em Manaus A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje reajuste médio de 9,93% das tarifas da Boa Vista Energia. Para os clientes residenciais, o aumento será de 8,33%, enquanto as indústrias pagarão 11,76% a mais. As novas tarifas passarão a vigorar a partir de amanhã. A Boa Vista fornece energia a cerca 66 mil unidades de consumo na capital de Roraima. A Aneel também autorizou redução média de 1,34% nas tarifas da distribuidora Manaus Energia. Para os consumidores residenciais, a redução será de 8,92%. Mas as indústrias terão um aumento de 1,14%. A Manaus Energia abastece 398,5 mil unidades de consumo, na capital do Amazonas.