Aneel cancela leilão de linhas de transmissão de energia A assessoria de imprensa da Bolsa de Valores de São Paulo informou esta manhã que o leilão de linhas de transmissão de energias marcado para hoje, no Rio de Janeiro, foi oficialmente cancelado. Segundo a assessoria, representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vão conceder entrevista à imprensa logo mais, às 10 horas, na Bolsa do Rio, para informar detalhes técnicos sobre a decisão. A disputa já estava suspensa, por conta de duas liminares, concedidas pela Justiça Federal de Brasília. A Procuradoria Federal da Aneel entrou com recursos tentando suspender as liminares, entretanto a presidente do Tribunal Regional Federal de Brasília, Assusete Magalhães, indeferiu o pedido. As liminares foram impetradas pela Isolux Wat S.A na 8ª Vara Federal e pela Elecnor, na 3ª Vara Federal, ambas no Distrito Federal.