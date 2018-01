Aneel exclui térmicas sem gás do planejamento do setor A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje resolução que exclui do planejamento do setor elétrico a energia de usinas termelétricas que estão com problema de falta de gás. A resolução foi aprovada por unanimidade dos cinco integrantes da diretoria, que estão em reunião desde as 10 horas. Recentemente, a proposta da agência de retirar do planejamento do setor essa energia chegou a causar um conflito entre o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, e o diretor-geral da Aneel, Jerson Kelman, em relação à competência da agência para tomar a decisão anunciada.