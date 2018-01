Aneel: exclusão de térmicas de planejamento é um alerta O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson Kelman, disse hoje que a decisão tomada ontem pela agência, de excluir térmicas que estão sem gás, do planejamento do setor elétrico foi "um alerta". Segundo ele, apesar de a medida elevar o risco de racionamento nos próximos anos, ainda há tempo para se reverter essa situação, a partir do diagnóstico apontado pela Aneel, que mostrou que pelo menos 10 termoelétricas não conseguiram despachar energia a plena carga, em outubro, por falta de gás. Hoje, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) deve se reunir, em Brasília, para definir os novos porcentuais de risco de apagão. Além de Kelman, integra o CMSE o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau.