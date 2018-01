Aneel fará leilões de energia nova em maio de 2007 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fará dois leilões de energia nova - resultante de geradoras que entraram em operação comercial a partir de 2003 e ainda não foram contratadas - no mês de maio de 2007, por meio da Internet. O primeiro será no dia 10, em que serão ofertadas concessões de novas usinas para a venda de energia a partir de 2012, conhecido como A-5. No dia 24 de maio será realizado um novo leilão para empreendimentos que ofertarão energia a partir de 2010, chamado A-3. As datas foram definidas na Portaria nº 305, publicada no Diário Oficial de 20 de dezembro. A medida determina ainda a realização de leilões de energia provenientes de usinas já existentes, denominado A-1, no último dia útil do mês de novembro de cada ano.