Aneel pré-qualifica 26 empresas para leilão de energia A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou hoje que, das 30 empresas que apresentaram documentação, 26 foram pré-qualificadas para participarem do leilão de concessão de novas linhas de transmissão de energia marcado para o dia 24 de novembro. As empresas participarão individualmente, ou agrupadas em consórcio, da disputa por sete lotes, que reunirão 14 linhas de transmissão e três subestações. Ao todo, foram desqualificadas três empresas que concorriam individualmente (e não em consórcios): a Isolux Ingeniería, da Espanha, a Empresa de Energia de Bogotá, da Colômbia, e a Linear Participações e Incorporações, do Brasil. Além delas, foi desqualificado o consórcio brasileiro Fuad Rassi-J.Malucelli, mas a Fuad Rassi se qualificou para participar da disputa dentro de outro consórcio, formado com a estatal Furnas Centrais Elétricas para disputar o Lote F. As linhas, quando concluídas, somarão aproximadamente 2.250 quilômetros e cruzarão oito Estados: Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, Espírito Santo e Paraná.