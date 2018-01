Aneel: quinto leilão de energia velha tem 21 empresas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou esta tarde que o quinto leilão de energia elétrica de empreendimentos existentes (a chamada energia velha) tem 21 empresas habilitadas. O leilão será realizado no próximo dia 14 por meio da internet. De acordo com a Aneel, seis das 21 empresas se habilitaram para vender energia, e 15 para comprar. Essas empresas foram habilitadas após depositarem, esta semana, as garantias financeiras previstas no edital. Nesse leilão serão negociados contratos de fornecimento de energia por oito anos com a entrega a partir de janeiro de 2007. O preço máximo definido pelo governo para a venda de energia neste leilão é de R$ 105 por Megawatt-hora.