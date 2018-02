Anfavea e Focus na mira dos investidores São Paulo, 07 - Na falta de indicadores norte-americanos que podem antever os rumos da maior economia do planeta, hoje os investidores brasileiros vão acompanhar indicadores domésticos, como os números da Anfavea e as estimativas da pesquisa semana Focus do Banco Central. Anfavea/Veículos - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga, às 11 horas, os dados da indústria automotiva brasileira referentes a julho. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da primeira semana de agosto. Em julho, a balança alcançou superávit recorde de US$ 5,638 bilhões. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. Brasil/Balanços - Bradesco, Duratex, Gafisa, Sadia e Unipar divulgam seus resultados no Brasil. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 21 bilhões em títulos de três anos. O resultado está previsto para sair as 14 horas. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 16 horas, os dados do crédito ao consumidor em junho. Economistas prevêem uma expansão de US$ 3,8 bilhões, após uma expansão de US$ 4,4 bilhões em maio.