Anglo America passa a deter 49% da MMX Minas-Rio A Anglo America, que atua na produção de metais básicos e ferrosos e minerais industriais, vai passar a deter 49% da MMX Minas-Rio em uma operação de US$ 1,15 bilhão. O montante será composto pelo pagamento de US$ 704 milhões à vista à Continental Asset (controladora da MMX) e pela subscrição de novas ações de emissão da empresa. O acordo foi celebrado entre a Centennial Asset Mining Fund LLC, do empresário Eike F. Batista, acionista controlador da MMX, e a MMX. Pelo negócio, a Anglo American vai adquirir 100% do capital social da Centennial Minas-Rio e irá, ainda, subscreverá novas ações de da MMX Minas-Rio. A MMX Mineração & Metálicos, do grupo EBX, conta com três unidades de produção com logísticas independentes: o Sistema MMX Corumbá, o Sistema MMX Amapá e o Sistema MMX Minas-Rio.