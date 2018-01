Anglo American aprova projeto de níquel em Barro Alto (Goiás) A Anglo American anunciou hoje que recebeu a aprovação para o projeto de níquel Barro Alto, em Goiás, que tem um custo estimado em US$ 1,2 bilhão. A mina vai produzir uma média de 36 mil toneladas de níquel por ano na forma de ferro-níquel. A construção das instalações em Barro Alto deve começar no início de 2007. A unidade deve ser inaugurada em 2010, com previsão de atingir a capacidade plena durante 2011. Barro Alto fica localizado no Estado de Goiás, a 170 quilômetros ao noroeste de Brasília, 240 quilômetros ao norte de Goiânia e 150 quilômetros das operações de níquel da Anglo American, a Codemin. O depósito de níquel em Barro Alto foi descoberto no final da década de 60 e a Anglo American concluiu a compra do depósito, por US$ 35 milhões, em 2002. Um estudo de viabilidade, iniciado em 2004, foi concluído em setembro passado. O depósito contém 116,2 milhões de toneladas do minério. Parte do depósito de Barro Alto atualmente já é transportado para a fábrica da Codemin, em Niquelândia (Goiás), onde é processado - o que ampliou a vida útil da Codemin e resultou em um aumento na produção de 6 mil para 10 mil toneladas por ano. Em comunicado, o grupo afirma que o minério de Barro Alto vai continuar sendo transportado para a Codemin. O projeto inclui a ampliação da mina a céu aberto já existente no local, a construção de uma nova fundição de ferro-níquel e uma refinaria. A operação aproveitará a tecnologia que atualmente é utilizada pela Anglo American em Codemin e Loma de Níquel, na Venezuela. As informações são da Dow Jones.