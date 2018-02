Anglo American define projeto de níquel no Brasil até dezembro A Anglo American informou que a decisão de prosseguir ou não com o projeto de níquel Barro Alto, em Goiás, deve ser anunciada até o final do ano. A expectativa de produção no local chega a 40 mil toneladas anuais. O estudo de viabilidade do projeto está quase concluído, acrescentou a mineradora em comunicado que acompanhou a divulgação dos resultados preliminares do semestre. A Anglo American comprou Barro Alto da canadense Inco Ltd em 1998. As informações são da Dow Jones.