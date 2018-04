Anglo American e Severstal formam joint venture na Rússia A mineradora Anglo American assinou aliança com a siderúrgica russa Severstal para exploração de níquel, cobre e zinco na Rússia. Com a decisão, o grupo segue os passos das concorrentes Rio Tinto e BHP Billiton, que escolheram a Norilsk Nickel (maior mineradora da Rússia) como parceira no país. As duas empresas vão explorar em conjunto na República da Karelia e Murmansk Oblast, no noroeste da Rússia. O acordo pretende desenvolver não só os depósitos da região, mas outros pontos da Rússia, afirma a Anglo em comunicado. "Acreditamos nos prospectos para exploração e desenvolvimento dos depósitos de minerais na Rússia." Para Paul McTaggart, analista do HSBC para o setor de mineração, desde que a aliança seja "apenas uma joint venture para exploração", o acordo não deve apresentar reflexos no valor da ação da Anglo American. Às 8h30 (de Brasília), o papel subia 1,51% na Bolsa de Londres. McTaggart, porém, considera interessante que a Severstal "queira crescer no segmento de mineração". O analista destacou que "isso não vai acontecer da noite para o dia". As informações são da Dow Jones.