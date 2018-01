Ano deve terminar com juro real de 10%, prevê Ipea O economista do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério do Planejamento) Armando Castelar calcula que a taxa de juro deve encerrar 2005 na casa dos 10%. "Se pensarmos que a previsão de inflação para o ano é algo em torno de 4,5%, certamente a taxa de juro real ficará em torno de 10%. Mesmo assim, continuará uma das mais altas do mundo", disse, em entrevista ao Conta Corrente, da Globo News. O caminho para o Brasil conseguir uma equação mais amena, segundo ele, seria proporcionar as reformas, especialmente a do INSS, pois os gastos neste ano vão aumentar com os aumentos concedidos. "Quando falamos em conter gastos, com certeza falamos na necessidade de reforma do INSS. Sem ela, não será possível reduzir tributos, fazer investimentos em infra-estrutura", ressaltou. Castelar reconhece que muita gente - aposentados em especial - não vêem essa reforma com bons olhos, mas que o debate público tem de ser feito. "O debate público deve começar no início de 2007. Mas tem de haver essa discussão política, já que muita gente não vê com simpatia." Ele acredita que as declarações do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de que deve haver um acordo social para que o Brasil tenha um crescimento econômico sustentável vão nesse sentido. "Essa declaração complementa a do presidente do Banco Central (Henrique Meirelles, dada na semana passada), de que a sociedade precisa fazer sua parte, pois não é papel do BC fazer política que gere crescimento de longo prazo." Nas circunstâncias atuais, segundo o economista, a perspectiva de crescimento do Brasil é baixa, e as reformas são necessárias para que o Brasil possa crescer de forma rápida. "Sem as reformas, o governo não consegue resolver o imbróglio fiscal", observou.