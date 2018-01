Ano-novo chinês fecha bolsas asiáticas O feriado do ano-novo chinês manteve fechados os mercados de ações de China, Hong Kong, Taiwan, Malásia, Cingapura e Coréia do Sul hoje. Por causa disso, o volume foi bastante reduzido na Bolsa de Jacarta, Indonésia, onde o índice JSX Composto fechou em alta de 2,61 pontos, ou 0,21%, aos 1.232,32 pontos. As blue chips terminaram de forma mista. Em Manila, nas Filipinas, o índice PSE subiu 10,02 pontos, ou 0,47%, aos 2.131,91 pontos, ajudado pelo crescimento de 5,1% do PIB do país em 2005, abaixo da meta de 5,3%, mas acima das previsões do mercado, de 4,8%. "O mercado recebeu bem o PIB, melhor que o esperado", disse o diretor gerente da First Grade Holdings, Astro del Castillo. "Os investidores também compraram ações antes da divulgação de balanços corporativos."