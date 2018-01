ANP confirma 2ª leilão de campos maduros para quarta-feira O diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Newton Monteiro, confirmou hoje que será realizada na próxima quarta-feira a Segunda Rodada de Campos Maduros com acumulações marginais de petróleo e gás. As empresas interessadas em participar do leilão estavam se organizando para pedir formalmente o adiamento do evento, devido ao prazo apertado em que ele está ocorrendo. Segundo um dos investidores, a ANP estaria ainda habilitando empresas e não teria liberado o pacote de dados referentes às áreas oferecidas. Segundo o diretor, não houve a entrega de um documento formal pedindo o adiamento. "A rodada está mantida", reafirmou. O atraso nos procedimentos preparatórios ocorreu porque a diretoria da ANP estava desfalcada e, com apenas dois diretores em seu quadro, ficou sem poder decisório. Com a nomeação de um terceiro diretor, publicada hoje no Diário Oficial da União, os trâmites voltaram a correr normalmente.