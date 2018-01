ANP habilita 39 empresas para leilão de áreas de petróleo A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) habilitou 39 empresas para participarem da Oitava Rodada de Licitações de áreas exploratórias de petróleo e gás natural, que acontece nos próximos dias 28 e 29 de novembro. As companhias brasileiras são as mais representativas no leilão, mas também existem habilitadas companhias dos Estados Unidos (5), Canadá (4), Reino Unido (3), Colômbia (2), Noruega (2), Austrália (1), Dinamarca (1), Espanha/Argentina (1), Índia (1), Itália (1), Japão (1), Portugal (1) e Turquia (1), sendo que esta última é estreante em rodadas da ANP. Das empresas que manifestaram interesse em participar da rodada, nove não chegaram a ser habilitadas, entre elas algumas bastante tradicionais em rodadas anteriores, como a francesa Total e a construtora brasileira Queiroz Galvão. Confira a relação de empresas habilitadas: Amerada Hess (EUA-Reino Unido), BG (Reino Unido), BP (Reino Unido), BrazAlta (Canadá), Brownstone Venture (Canadá), Chevron (EUA), Comp Exploração e Produção de Petróleo e Gás (Brasil), Construtora LJA (Brasil), Construtora Cowan (Brasil), Devon Energy (EUA), Delp Engenharia Mecânica (Brasil), Ecopetrol (Colômbia), EnCana (Canadá), Eni (Itália), Esso (EUA), Hocol (Colômbia), Inpex Corporation (Japão), Koch (EUA), Logos Engenharia (Brasil), Maersk Oil and Gas (Dinamarca), Norse Energy (Noruega), Odebrecht (Brasil), ONGC Videsh (Índia), Orteng Equipamentos e Sistemas (Brasil), Perícia Engenharia e Construção (Brasil), Petrobras (Brasil), Petrogal (Portugal), Ral Engenharia (Brasil), Repsol YPF (Espanha/Argentina), Rich Minerals Corporation (Canadá), Severo Villares Projetos e Construções (Brasil), Shell (Reino Unido), Silver Marlin (Brasil), Starfish Oil & Gas (Brasil), Statoil ASA (Noruega), Tarmar Terminais Aero-Rodo Marítimos (Brasil), Türkiye Petrolleri AO (Turquia), W. Washington (Brasil), Woodside Energy (Austrália).